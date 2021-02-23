Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için başvuru yaptı

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 25 yenilenebilir enerji santrali ile toplam 1020 megavat kurulu güce ulaştığı aktarıldı.

Şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstleneceği belirtilen açıklamada, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın ise süreçte eş liderler olarak görev alacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. 2021 içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer