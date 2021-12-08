Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi? Sektörün önde gelen ismi tarih verip yanıtladı: 100 dolarlık bir indirim öngörüyorum

Son dönemde stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen ayçiçek yağı fiyatları ve stokçuluk tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağının arzında bir sıkıntı söz konusu olmadığını söyledi. Stokçuluğa karşı olduklarını belirten Büyükhelvacıgil, tüketici beklentilerinde bu gibi durumlarla karşılaşıldığını savundu.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu: "Sadece yağ ile de iş bitmiyor. Aldığımız karton, kapak, teneke ve birçok ambalajlarda da dışarıya bağımlıyız. Dolarla fiyat vermek zorunda kalıyorlar. Öyle olunca bütün bu zorluğa rağmen yağ sektöründe arz sıkıntısı yok. Malı veriyor. Özellikle tüketicilerden istirhamım, ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri. Diğer kardeşlerimizinde ayçiçek yağına ulaşabilmeleri son derece önemli. Kesinlikle bir problem gözükmüyor. Döviz hareketlerinden dolayı yardımcı hammaddelerindeki değişiklikler ister istemez ayçiçek yağı fiyatlarına yansıdı."

AYÇİÇEK YAĞINDA ARZ SIKINTISI VAR MI?

Ayçiçek yağının raflarda olmadığına dair bir soru yönelten İrfan Donat'a BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,"Tüketici talebi yoğun olduğu için bitebiliyordur. Bende marketlere baktığımda her yerde ürünü rahat görüyorum. Belki nadiren bir yerlerde vardır. Marketler birçok ürün satıyor. Onların hepsine yetişebilmeleri kolay olmuyor. Sevkiyat gecikmiştir, bir şey olmuştur. Yoksa normalde her yerde ürünlere ulaşabiliyor. Hepimize düşen günlük ve aylık ihtiyaçlar noktasında hareket edebilirsek sıkıntıya sebep olmayız" şeklinde cevap verdi.

"YÜKSELMENİN NEDENİ YARDIMCI HAM MADDELER"

Halkın yüzde 85'inin ayçiçek yağı tüketimi konusunda eğilimi söz konusu olduğunu söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, "Ürünlerimizi geliştiriyor olabilmemiz lazım. Yükselmenin nedeni yardımcı ham maddeler. Plastik hammaddesinin nereye geldiğini biliyoruz. İnanılmaz fiyatlara geldik." dedi.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dövizin stabil hala gelebileceğini savunan Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağı fiyatlarının da ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Geçen yıl bu zamanlar ayçiçek yağının litresinin 15 lira olduğunu belirten Tahir Büyükhelvacıgil, "Çekirdek 2 bin 500 liradan 7 bin liraları gördü. Geçen yıl ham yağ fiyatı 10 bin lira civarındayken bugün geldi 17-18 bin liraya. Bugün rafine bir yağ 20 bin liranın üzerinden. Öyle olunca bu fiyatlar olağan halinde geldi. Enflasyonda buna geldi. Şubat'ta toparlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"100 DOLARLIK BİR FİYAT İNDİRİMİ OLACAK"

"Ayçiçek yağı fiyatlarında bir gerileme görebilir miyiz?" sorusuna Tahir Büyükhelvacıgil, "Kur en büyük etkenlerden bir tanesi. Şubat ve Mart'ta alacağımız kontratlarda bugün 1440 dolarlar seviyesinde seyreden ham yağ o gün 1340-1360 dolardan kontrat göreceğini umuyoruz. 100 dolarlık bir fiyat indirimi olacak öngörüyorum." cevabını verdi.

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