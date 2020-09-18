Ayçiçeğinin ton fiyatı, 4 bin liranın üzerinde
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Ayçiçeğinin ton fiyatı, 4 bin liranın üzerinde

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, ayçiçeği hasatının devam ettiğini belirterek, "Ayçiçeğinde çiftçinin beklediği fiyat, ton başına 3 bin liraydı fakat arz talebin sonucu olarak, 4 bin liranın üzerinde fiyat oluştu.

Ayçiçeğinin ton fiyatı, 4 bin liranın üzerinde
18.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:57

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, ayçiçeği hasatının devam ettiğini belirterek, "Ayçiçeğinde çiftçinin beklediği fiyat, ton başına 3 bin liraydı fakat arz talebin sonucu olarak, 4 bin liranın üzerinde fiyat oluştu." dedi.

Sezgin, Bandırma Ticaret Borsası'nın 80. kuruluş yılı dolayısıyla Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Genel Sekreter Ertunç İşbay ve yönetim kurulu üyeleri ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezgin, haziran ayının ortalarına doğru başlayan hububat hasatının sona erdiğini anlattı.

Sezgin, çiftçinin ürünlerinin en iyi şekilde değer bulduğunu belirterek, "Ülkemizin en kaliteli buğdayı, bu sezon Bandırma ve yöresinde yetişti." ifadesini kullandı.

Devam eden ayçiçeği hasatının 10 gün içinde tamamlanacağını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği hasatından çok memnunuz. Bandırma ve çevresinde dönüm başına 200 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. Bu, Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. Ayçiçeğinde çiftçinin beklediği fiyat, ton başına 3 bin liraydı fakat arz talebin sonucu olarak, 4 bin liranın üzerinde fiyat oluştu. Çiftçimizin susuz tarımla çok kaliteli ürün yetiştirmesi, bilinçli üretim yapmasının sonucudur. Pandemi sürecinde gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık ithal etmek gibi bir lüksümüz yok. Her şeyi kendimiz yetiştirmemiz, üretmemiz lazım. Bu anlamda çiftçimize çok büyük sorumluluklar düşüyor."

Sezgin, "Ürün İhtisas Borsacılığı" ve "Lisanslı Depoculuk" konularına ağırlık verdiklerini dile getirerek, "Borsamız sitesi içinde 100 bin ton kapasiteli depolarımız mevcut ve 57 bin tonluk lisanslı depo projemiz var. İhalesini gerçekleştirdik. Ekim ayında temelini atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ahmet Pesen
Ahmet Pesen
AA Editörü
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