Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

EFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Ön eleme Turu'nda Aycan Yanaç'ın formasını giydiği ALG Spor, penaltılarla Vllaznia'ya kaybetti. Maça ise bitime 40 saniye yenen gol, ALG Spor'un maçı ve turu penaltılarda kaybetmesine neden oldu.