Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

04.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:55

EFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Ön eleme Turu'nda Aycan Yanaç'ın formasını giydiği ALG Spor, penaltılarla Vllaznia'ya kaybetti. Maça ise bitime 40 saniye yenen gol, ALG Spor'un maçı ve turu penaltılarda kaybetmesine neden oldu.

TFF Kadınlar 1.Ligini lider tamamlayan Gaziantep ALG Spor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıktı.

Geçen sezon lig şampiyonu olarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazanan Gaziantep ALGSPOR, ilk sınavın Arnavut deplasmanında Vllaznia karşısında verdi. Mücadeleye hızlı başlayan Vllaznia 7. dakikada 7'L. Gjini ile öne geçti. ALG Spor'da 53. dakikada V. Seyfatdinova dengeyi sağladı.

90 DAKİKA 2-2 BİTTİ

Vllaznia'da 70. dakikada L. Gjini yine sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Aycan Yanaç 72. dakikada oyuna girerken ALG Spor 1 dakika sonra D. Arhan ile skorda 2-2'yi yakaladı.90+5. dakikada rakip takımda A. Curraj kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona ererken maç uzatmalara gitti.

Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanan maçın 118. dakikasında İlayda Civelek takımını 3-2 öne geçirdi.

40 SANİYE KALA YENEN GOL YIKIM OLUŞTURDU

Herkes ALG Spor'un turu kazandığını düşünürken bitime 40 saniye kala 120+2. dakikada Bajraktari skoru 3-3'e getirdi ve maçı penaltılara götürdü.

AYCAN PENALTI KAÇIRDI

Penaltı atışlarında Aycan Yanaç topu direğe nişanlarken Derya ve Emine dışarı attı. Penaltıları 3-2 kazanan Vllaznia adını üst tura yazdırdı.

Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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