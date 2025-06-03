31 Mayıs'ın unutulmaz Survivor All Star 2025 eleme gecesi, izleyenleri şoka uğrattı! Sezonun en dikkat çeken isimlerinden Aycan Yanaç'ın o akşam ekranlarda yer almaması ve sosyal medyadaki yoğun spekülasyonlar, herkesin aklında aynı soruyu bırakmıştı: "Aycan elendi mi?" Peki, Aycan elendi mi? Survivor Aycan nerede, neden yok?

ELEME GECESİNİN NABZI YÜKSELTTİ

• Eleme potasına giren Aycan, kendisini kurtaracak düelloda Sevgi ile karşı karşıya geldi.

• Daha önce Ayşe ve Volkan'ın düellolarda aldığı yenilgiler, onları elenme tehlikesiyle baş başa bırakmıştı.

• Geceyi belirleyen son ve kritik mücadelede ise Aycan, Sevgi'ye karşı kaybetti.

Son bölümlerde ekranlarda görünmeyen Aycan'ın akıbeti, izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyordu. 31 Mayıs eleme gecesi, tüm bu soru işaretlerini giderdi. Aycan Yanaç'ın Survivor All Star'daki başarılı yolculuğu, bu nefes kesen düelloda Sevgi'ye kaybetmesiyle sona erdi. Parkurlardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Aycan'ın elenmesi, hem adadaki rakipleri hem de ekran başındaki milyonlar için tam bir sürpriz oldu.

AYCAN ELENDİ Mİ?

Geceyi belirleyen son ve kritik mücadelede ise Aycan, Sevgi'ye karşı kaybetti ve elendi.