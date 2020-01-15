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Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkana tepki: Bizim şortları da uzatalım

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ayberk Olmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımı için kullandığı çirkin ifadelerle gündeme gelen MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

15.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:48
Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkana tepki: Bizim şortları da uzatalım

Düzce Belediye Başkanı 'li , 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kazanma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı için, "Kendini teşhir edeceksin, sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Birol Şahin'in bu açıklamalarına Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ayberk Olmaz'dan çarpıcı bir tepki geldi.

"BİZİM ŞORTLARI DA UZATALIM"

Twitter hesabından, Birol Şahin'in açıklamalarını alıntılayan Ayberk Olmaz, "Kral, tahrik oluyorsan bizim şortları da uzatalım. Ne olur, ne olmaz" diyerek tepki gösterdi. Ayberk Olmaz'ın bu tweeti binlerce etkileşim aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokyo'ya gidecek olan Filenin Sultanları ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaşan MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.


Haber Videosu

: Ayberk Olmaz'dan MHP'li başkana tepki: Bizim şortları da uzatalım
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