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Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç

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Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirilen Ayak Tenisi Türkiye Kupası Yalova Elemeleri başladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirilen Ayak Tenisi Türkiye Kupası Yalova Elemeleri başladı.

Organizasyona Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon katıldı. Turnuvanın açılış maçı ise şehit yakını Nurtekin Şafak onuruna yapıldı. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'dan oluşan ayak tenisi takımı, Nurtekin Şafak onuruna gösteri maçı yaptı. 'Altınova' ve 'Altınova Ayak Tenisi Temsilciliği' takımları mücadeleleriyle göz doldurdu. 'Altınova Ayak Tenisi Temsilciliği' turnuvaya veda ederken, 'Altınova' takımı ise son maçlara çıkacak. - YALOVA

Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç

Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç

Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç

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Haber: Ayak tenisi turnuvasında anlamlı başlangıç - Haberler Spor
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