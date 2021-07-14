Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu

İspanya La Liga devi Barcelona'nın kaptığı 18 yaşındaki genç yetenek Yusuf Demir için sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Avusturya A Milli Takımı'nı tercih etmişti fakat Barça'nın genç yıldızının Türkiye Milli Takımı için hala bir ihtimali bulunduğu öğrenildi. FIFA'nın yeni talimatıyla ülke değiştirmek isteyen futbolcular 3 resmi maça çıkabilir. Önceden bu ihtimal tek maçla ortadan kalkıyordu.

2003 doğumlu Yusuf Demir'in milli takım tercihi merakla bekleniyordu. U15 seviyesinden bu yana Avusturya forması giyen Yusuf geçtiğimiz Mart ayında A Milli Takım düzeyinde de tercihini Avusturya yana kullandı. Fakat Barcelona'nın yeni transferi için A Milli Takımımız'ın bir ihtimali daha olduğu ortaya çıktı.

Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir'in Türkiye A Milli Takımı forması giyebileceği ortaya çıktı. Katalan ekibinin satın alma opsiyonuyla kiraladığı 18 yaşındaki genç yetenek Avusturya A Milli Takımı ile resmi maça çıktı.

ESKİ KURALA GÖRE TÜRKİYE KAPISI KAPANMIŞTI

Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları karşısında forma giyen Yusuf, eskiden olsa artık Türkiye A Milli Takımı tercihinde bulunmayacaktı.

FIFA'NIN YENİ TALİMATIYLA İHTİMAL DOĞDU

Ancak FIFA'nın konuyla ilgili yaptığı talimat değişikliği, oyuncunun hala milli takım tercihini değiştirebilmesinin yolunu açtı.

TEK MAÇA ÇIKTI

On numara pozisyonunda oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu şu ana kadar Avusturya A Milli Takımı'nda sadece bir maçta görev aldı.

ESKİ TALİMATA GÖRE DEĞİŞTİREMİYORDU

Önceki kurala göre, iki ülke için oynama uygunluğu bulunan futbolcu bunlardan biriyle resmi maça çıktığında bir daha bu takımı değiştiremiyordu

ARTIK ÜLKE DEĞİŞEBİLİR

Ancak artık bir futbolcu daha önce başka bir a milli takımın formasını giymiş olsa bile, belli şartları karşılıyorsa başka bir ülkeye geçebiliyor.

A MİLLİ TAKIMLA EN AZ 3 MAÇA ÇIKMASI GEREKİYOR

Bunun için oyuncunun, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Yusuf Demir bu kriteri karşılıyor.

TÜRKİYE FORMASI GİYEBİLİR

Yani A Milli Takım tekrar harekete geçer ve yıldız futbolcuyu ikna ederse Yusuf Demir, Türkiye forması giyebilir.

KAFKAS SERT YÜKLENMİŞTİ

Geçtiğimiz Mart ayında Yusuf'un Avusturya'yu tercih etmesi büyük olay olmuş, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Yusuf için sert bir açıklamada bulunmuştu.

'GİDİP KONUŞTUK AMA...'

Kafkas, Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi ve menajerinin 'Türkiye bizi aramadı' iddialarıyla ilgili soruyu o dönem şöyle yanıtlamıştı;"Tamamen yalan söylüyor. Ağır şeyler söylerim ama yakışık almaz. Güngör Şahinkaya hocamız Avusturya'ya gitti, konuştu. Tercihlerini Avusturya'dan yana yaptı, bunda bir beis yok. Alt yaş gruplarında biz çocukla ilgilendik. Hata da yapmış olabiliriz, kabul ederiz. Gidildi konuşuldu. Menajerinin yapmaya çalıştığı şey doğru değil." demişti.

(Skorer)