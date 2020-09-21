Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, nisan ayında piyasaya sürdüğü saç dökülmesini önleyen sprey sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı.

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 34 yaşındaki girişimci iş adamı Trung Vien, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı. Trung, koronavirüs salgının patlak verdiği nisan ayında piyasaya sürdüğü spreyi 67 dolardan satışa çıkardı.

90 GÜNDE SONUÇ VERİYOR

Trung, spreyin içindeki maddeler sayesinde saç foliküllerini açtığını ve saç derisinde kan dolaşımını artırarak yeni saç çıkardığını söyledi. Trung, ürünün 90 gün içerisinde sonuç verdiğini ve çıkan saçları kalınlaştırdığını belirtti.

8 ÜRÜNÜ DAHA PİYASAYA SÜRECEK

Gelecek 12 ay içinde saç ve cilt sağlığı için piyasaya sekiz adet ürün daha sürecek olan Trung, ürünleri denemelerden geçirdikten sonra piyasaya sürecek. Trung'ın kozmetik ürünlerinin yanı sıra e-ticaret, restorant zincirleri bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com