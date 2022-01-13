Avustralya'daki durumu belirsizliğini koruyan Djokovic antrenmanlarını sürdürüyor

Ülkede kalıp kalamayacağı konusunda Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, antrenmanlarına devam ediyor.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinin, Avustralya hükümetinin vize iptali kararını durdurmasının ardından Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarına başlayan Djokovic, dün basına açık ilk antrenmanı gerçekleştirdiği Rod Laver Arena'da bugün ikinci kez basın önünde çalıştı.

Avustralya Açık'a katılabilmesi için vizesinin iptal edilip edilmemesi noktasında Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen Dojokovic'in, öğleden sonra da basına kapalı bir antrenman yapması bekleniyor.

Ünlü tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda bulunduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin, kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı durdurulmuştu.

Kararın ardından bulunduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlara başlamıştı.