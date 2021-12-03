Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kayıpları sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, son 24 saatte 12 kişi daha hayatını kaybetti, 1530 kişide virüse saptandı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Avustralya'da Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 11, Kuzey Bölgesi'nde (NT) 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saat içinde virüsten can kaybı yaşanmazken, Victoria'da 1188, Yeni Güney Galler'de (NSW) 337, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 4, Tazmanya'da 1 yeni vaka kaydedilmesiyle, ülke genelinde bir günde 1530 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 214 bin 890 kişi virüse yakalandı.

Ülkedeki 15 bin 653 aktif vakadan, 75'i yoğun bakımda olmak üzere 513'ü hastaneden tedavi görüyor.

Kuzey Bölgesi'nde Kovid-19'dan ilk kez can kaybı yaşandı

Avustralya'da, 240 vaka kaydedilen Tazmanya eyaletinin ardından, 292 vaka ile salgının en az etkili olduğu NT'de Kovid-19'dan ilk kez can kaybı yaşandı.

NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles, Royal Darwin Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 78 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesiyle virüsten ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüsten 12 kişin hayatını kaybettiği Avustralya'da, Kovid-19'da ölenlerin sayısı da 2 bin 33'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan en fazla can kaybı 1357 ile Victoria eyaletinde yaşanırken, NSW'de 628, ACT'de 14, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 7, Güney Avustralya'da 4, NT'de 1 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Omicron varyantına yakalananların sayısı 10'a çıktı

NSW Salık Bakanı Brad Hazzard, Batı Sydney'deki Regents Park Hristiyan Okulu'ndaki bir öğrenciye daha Kovid-19'un Omicron varyantı teşhisi konulmasıyla eyaletteki ilk yerel vakanın kayıtlara geçtiğini söyledi.

Omicron varyantına yakalanan öğrencinin, yurt dışında bulunmadığını ve yurt dışına seyahat eden insanlarla da herhangi bir bağlantısı olmadığını ve bu nedenle ilk yerel vaka kabul edildiğini belirten Bakan Hazzard, aynı okulda testleri pozitif çıkan iki öğrencinin durumunu belirlemek için detaylı test sonucunu beklediklerini açıkladı.

Yeni kaydedilen vakayla birlikte eyalette Kovid-19'un Omicron varyantına yakalananların sayısı 9'a, Avustralya genelinde ise 10'a yükseldi.

Diğer Omicron varyantı, Güney Afrika'dan NT'ye hava yoluyla gelen bir yolcuda kaydedilmişti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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