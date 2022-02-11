Avrupa'ya damga! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz grubundan lider olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
VakıfBank'tan sonra Fenerbahçe Opet de Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıktı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Rusya deplasmanında Dinamo-Ak Bars Kazan'ı mağlup edip grubunda 5'te 5 yaptı.
LAZAREVA ŞOV YAPTI
Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi. Fenerbahçe grubun altıncı maçında 15 Şubat Salı günü Fransa'nın Beziers Volley takımını konuk edecek.
Haberler.com - Spor