Avrupa'ya damga! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Haberler
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Avrupa'ya damga! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Haberler.com - Spor
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Avrupa'ya damga! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz grubundan lider olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

VakıfBank'tan sonra Fenerbahçe Opet de Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıktı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Rusya deplasmanında Dinamo-Ak Bars Kazan'ı mağlup edip grubunda 5'te 5 yaptı.

Avrupa'ya damga! Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

LAZAREVA ŞOV YAPTI

Maçı 3-0 kazanan temsilcimizde Anna Lazareva şov yaptı. Rus oyuncu 20 sayıyla yıldızlaştı, MVP seçildi. Fenerbahçe grubun altıncı maçında 15 Şubat Salı günü Fransa'nın Beziers Volley takımını konuk edecek.

Avrupa'ya damga! Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

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Filenin Sultanları, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Haberler

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