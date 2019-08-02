İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar finalinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bologna Üniversitesi karşılaştı.

İtalyan ekibine 25-17, 22-25, 23-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenilen İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde ise 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA