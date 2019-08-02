Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

2.08.2019 20:05
Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar finalinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bologna Üniversitesi karşılaştı.
İtalyan ekibine 25-17, 22-25, 23-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenilen İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya aldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde ise 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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