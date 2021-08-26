Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya
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Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya

Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, 3'ü altın 10 madalya kazandı.

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, 3'ü altın 10 madalya kazandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, günü 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı taekwondocular ümitler kategorisinde günü 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 67 kiloda İkra Kayır gümüş madalya elde ederken, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak ile erkekler 63 kiloda Gökhan Emre Kesgin bronz madalya kazandı.

Yıldızlar kategorisindeki sporcular ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Kızlar 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz altın madalya kazandı. Erkekler 41 kiloda Hakan Arslan ile 49 kiloda Ali Sami Pelit gümüş madalya elde eden isimler olurken, kızlar 44 kiloda Sahra Nur Özdemir ile Melisa Eravcı birlikte üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonanın son gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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