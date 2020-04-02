Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa'da da artmaya devam ederken, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan birçok ülkede sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa'da da artmaya devam ederken, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan birçok ülkede sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilirken, normal zamanlarda yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu birçok turistik yer de sessizliğe büründü.

Birçok Avrupa ülkesinde virüs tespit edilenlerin ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkeler de ek tedbirler almaya devam ediyor.

Vaka sayısının dün gece bin 60'a çıktığı ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'da, bugün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in başkanlığında acil durum toplantısı yapılacak. Toplantıda, mevcut tedbirlere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Sırbistan'ın salgınla mücadelesine en çok Çin'in yardım ettiğini belirterek, Rusya'nın da yardım göndermek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Bu arada, Sırbistan'daki kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye daha para cezası verildiği bildirildi.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 963, can kaybı ise 6 olarak açıklanırken, yapılan hükümet toplantısında, nisan ayında uygulanacak önlemler ve işletmelere yönelik ekonomik destek paketi değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Vili Beros, Hırvatistan'daki vaka sayısının düz bir çizgide ilerlediğini belirterek, "Salgınla mücadelede sağladığımız başarı, erken tedbir ve halkımızın bireysel sorumluluğundan geliyor. Lütfen evde kalmaya devam edin." dedi.

Slovenya'da da ekonomik destek paketi hazırlanıyor

Vaka sayısının 897'ye, can kaybının ise 16'ya çıktığı Slovenya'da ise hükümet, 2 milyar avroluk büyük destek paketi hazırlandığını açıklarken, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısında bulunulmaya devam edildi.

Karadağ'daki vaka sayısı 140'a yükselirken, Sağlık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Senad Begic, bugün 21 yeni vaka tespit ettiklerini ve bunun ülkede vaka sayısının artacağının işareti olduğunu söyledi.

Karadağ'da 19.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağına uymayan 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 512'ye, can kaybı ise 15'e yükselirken, AB'nin sağladığı tıbbi malzemelerin gün içinde ilgili kurumlara ulaştırılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Dragan Covic de ülkeye gönderdiği tıbbi yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

Çekya'da acil durumun bir ay daha uzatılması gündemde

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilere göre, ülke genelinde virüs bulaşan kişilerin sayısı 10 bin 859'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 158'e çıktı. Ülkede 92 binin üzerinde test yapılırken, sağlığına kavuşanların sayısı ise bin 749 olarak açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 40'a yükseldiği Çekya'da, vaka sayısı 3 bin 604 oldu.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 12 Mart'tan 11 Nisan'a kadar sürecek acil durumun 11 Mayıs'a kadar uzatılmasının, hükümet tarafından talep edildiğini söyledi.

Vojtech, virüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz biriminin acil durumun uzatılması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, buna ilişkin oylamanın gelecek hafta mecliste yapılacağını aktardı.

Polonya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 633'e, can kaybı ise 45'e çıktı.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Tayvan hükümetinin virüsle mücadele eden ülkelere 10 milyon maske yardımında bulunacağı ve bu kapsamda Polonya'ya da 500 bin maske geleceği kaydedildi.

Fransa'da bağış platformu oluşturulacak

Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenenlen ve yardıma ihtiyacı olanlara yönelik ulusal dayanışma çabalarına katkıda bulunmak isteyenler için bir bağış platformu oluşturulacağını açıkladı.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 4 milyona yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Ajansı Kurumundan yapılan açıklamada ise Haut-Rhin bölgesindeki 620 yaşlı bakım evinin 411'inde Kovid-19 tespit edildiği ve toplam 570 yaşlının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 18 bin 117/505, Romanya 2 bin 738/94, Danimarka 3 bin 355/104, Finlandiya bin 518/17, Estonya 858/11, Macaristan 585/21, Slovakya 426/1, Kosova 125/1, Kuzey Makedonya 354/10, Arnavutluk 277/16. Bulgaristan 449/10."

Kaynak: AA

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