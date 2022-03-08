Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın kadrosu açıklandı
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İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.
İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.
Manchester kentinde 19-22 Mayıs'ta yapılacak şampiyonaya direkt gidecek sporcular ile milli takım seçme listesi açıklandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 74, 80 ve 87 kilo için 16 Mart'ta seçme müsabakaları gerçekleştirilecek. Seçme ve tartı yeri daha sonra duyurulacak.
Vizelerde sorun yaşanmaması için erken başvuru gerektiği, bu sebeple milli takım seçme listesi ve direkt gidecek sporcuların açıklandığı ifade edildi.
Şampiyonada direkt katılacak, Arnavutluk'ta yapılan WT Başkanlık Kupası'nda şampiyon olup doğrudan kota kazanan sporcular ile seçme listesi şöyle:
Erkekler
54 kilo: Deniz Dağdelen - Direkt
58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt
63 kilo: Hakan Reçber - Direkt
68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt
74 kilo seçme listesi: Yiğithan Kılıç, Muhammed Emin Yıldız
80 kilo seçme listesi: Hüseyin Kartal, Yusuf Kara
87 kilo seçme listesi: Yunus Sarı, Enbiya Taha Biçer, Orkun Ateşli, Sergen Curabaz, Ahmet Anıl Afacan
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt
Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan - Kota/Direkt, Fatma Keleş - Direkt
49 kilo: Merve Dinçel - Kota/Direkt, Rukiye Yıldırım - Direkt
53 kilo: Zeliha Ağrıs - Direkt
57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt
62 kilo: İkra Kayır - Direkt
67 kilo: Merve Nur Evci - Direkt
73 kilo: Nur Tatar - Direkt, Büşra Öztürk - Yedek
+73 kilo: Nafia Kuş - Kota/Direkt, Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt