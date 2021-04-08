Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü
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Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor
Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü

İSTANBUL (AA) Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü.

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İSTANBUL (AA) Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü.

Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla Rusya'nın başkenti Moskova'dan milli takım kafilesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Muhammed Furkan, gazetecilere açıklamada bulundu.

Şampiyonadan altın madalyayla dönemin gururunu yaşadığını anlatan milli sporcu, bir sonraki hedefini olimpiyatlar olarak belirlediğini ifade etti.

Organizasyon süresince Türkiye'yi çok özlediğini vurgulayan Muhammed Furkan, şunları kaydetti:

"Olimpiyat ve Avrupa kampı sürecinde bizlere destek olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulüp müdürümüz Mansur Yavaş Beye, genel müdürümüze ve emeği geçen tüm yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ülkemizi çok özledim. Havasına, suyuna alıştığımız bir ortam neticede. El memleket soğuk, yemekleri başka. Kendi memleketimiz bir tane. Şu anda olimpiyat kotasını bekliyoruz. Kota sonuçları açıklandıktan sonra programımız çizilecek. Biraz da dinleneceğiz. Bunun yanında ekstradan idmanlarımızı sürdüreceğiz inşallah. Bütün idmanlar ve çalışmalar hocalarımız tarafından en iyi şekilde hazırlanacak."

Halter Milli Takım Antrenörü İsa Makal ise öğrencisi Muhammed Furkan ile takım olarak gurur duyduklarını ve ileride daha büyük hedeflere ulaşacağından kuşkularının bulunmadığını söyledi.

Turnuvadan önce uzun ve zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kampın verimini de Avrupa şampiyonasındaki altın madalyalarla süslediklerini ifade eden Özbek, "Muhammed'le başlayan bir süreç diğer sporcularımızla da devam etti. Bu başarıda da hiçbir şeyin tesadüfü olmadığını görmüş olduk. İnşallah daha büyük başarıları da olimpiyatlarda madalya alarak taçlandıracağız. Beklentilerimiz ve çalışmalarımız bu yönde olacak. Sporcularımız Ankara'da biraz aileleriyle zaman geçirip dinlenecekler. Daha sonra da yeni bir program oluşturulup kamp süreçlerini devam ettireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kafile, daha sonra THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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