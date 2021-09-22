Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Spor

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir'in hedefi dünya şampiyonluğu.

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir'in hedefi dünya şampiyonluğu.

Henüz 8 yaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen karate gösterisinden etkilenen Aydemir, ailesine bu branşta eğitim almak istediğini iletti ancak olumsuz yanıt aldı.

Daha sonra bir arkadaşını ikna eden Aydemir, onun ailesiyle Uşak Karate Özlem Spor Kulübü'ne yazıldı.

Karate antrenmanlarını hiç aksatmadan sürdüren ve katıldığı birçok bölgesel müsabakalarda dereceler elde eden Aydemir, 2016 yılında Bursa'da yapılan şampiyonada "minikler" kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

2017 yılında İstanbul'da, 2018 yılında Sırbistan'da gerçekleştirilen turnuvalarda "yıldızlar" kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşan Aydemir, 2019'da ise Türkiye'de birincilik kürsüsüne çıktı.

15 yaşındaki milli sporcu, Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenörleri Özlem Güngör ve Halit Dinçer Güngör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Aydemir, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgisi olduğunu, bazen pelerin takarak dedesiyle evde karate yaptığını söyledi.

Hobi olarak başladığı sporda üst üste elde ettiği başarıların kendisine cesaret verdiğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Finlandiya'da çıktığım 5 maçı da kazandım. Çok şükür Avrupa şampiyonu oldum. İlk kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim için çok değerliydi. Uşak'a da bu ilki getirdiğim için ayrıca mutluyum. Zaten başaracağıma inanarak gitmiştik. Hocalarım, arkadaşlarım ve bütün çevrem bana inanıyordu. Orada final maçı bitince çok büyük bir heyecan, mutluluk yaşadım. Kürsüye çıkınca en zirvede Türk bayrağını görünce inanılmaz mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim aralık ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasına katılabilmek."

Öğrencilere seslenen Aydemir, sporun derslere veya okula olumsuz etki yapmadığını sözlerine ekledi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör ise Süleyman Aydemir'in karateye ilk başladığı günden bu yana başarılı bir grafik çizdiğini söyledi.

Aydemir'in üst üste elde ettiği başarıların kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyen Güngör, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar olduğunu dile getirdi.

Antrenör Halit Dinçer Güngör de sporcusunun hayallerini tek tek gerçekleştirmeye başladığını vurguladı.

Bir üst hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Halit Dinçer Güngör, "Ben her zaman 'kürsünün her yeri güzeldir' diyorum. İlk hedefimiz dünya şampiyonasında kürsüde olabilmek. İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirebilmek. Bu bizim için çok büyük bir gurur olacak." dedi.

Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu
AA / Mehmet Çalık - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:36:49. #1.17#