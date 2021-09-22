Avrupa şampiyonu karatecinin hedefi dünya şampiyonluğu

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir'in hedefi dünya şampiyonluğu.

Henüz 8 yaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen karate gösterisinden etkilenen Aydemir, ailesine bu branşta eğitim almak istediğini iletti ancak olumsuz yanıt aldı.

Daha sonra bir arkadaşını ikna eden Aydemir, onun ailesiyle Uşak Karate Özlem Spor Kulübü'ne yazıldı.

Karate antrenmanlarını hiç aksatmadan sürdüren ve katıldığı birçok bölgesel müsabakalarda dereceler elde eden Aydemir, 2016 yılında Bursa'da yapılan şampiyonada "minikler" kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

2017 yılında İstanbul'da, 2018 yılında Sırbistan'da gerçekleştirilen turnuvalarda "yıldızlar" kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşan Aydemir, 2019'da ise Türkiye'de birincilik kürsüsüne çıktı.

15 yaşındaki milli sporcu, Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenörleri Özlem Güngör ve Halit Dinçer Güngör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Aydemir, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgisi olduğunu, bazen pelerin takarak dedesiyle evde karate yaptığını söyledi.

Hobi olarak başladığı sporda üst üste elde ettiği başarıların kendisine cesaret verdiğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Finlandiya'da çıktığım 5 maçı da kazandım. Çok şükür Avrupa şampiyonu oldum. İlk kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim için çok değerliydi. Uşak'a da bu ilki getirdiğim için ayrıca mutluyum. Zaten başaracağıma inanarak gitmiştik. Hocalarım, arkadaşlarım ve bütün çevrem bana inanıyordu. Orada final maçı bitince çok büyük bir heyecan, mutluluk yaşadım. Kürsüye çıkınca en zirvede Türk bayrağını görünce inanılmaz mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim aralık ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasına katılabilmek."

Öğrencilere seslenen Aydemir, sporun derslere veya okula olumsuz etki yapmadığını sözlerine ekledi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör ise Süleyman Aydemir'in karateye ilk başladığı günden bu yana başarılı bir grafik çizdiğini söyledi.

Aydemir'in üst üste elde ettiği başarıların kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyen Güngör, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar olduğunu dile getirdi.

Antrenör Halit Dinçer Güngör de sporcusunun hayallerini tek tek gerçekleştirmeye başladığını vurguladı.

Bir üst hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Halit Dinçer Güngör, "Ben her zaman 'kürsünün her yeri güzeldir' diyorum. İlk hedefimiz dünya şampiyonasında kürsüde olabilmek. İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirebilmek. Bu bizim için çok büyük bir gurur olacak." dedi.