Avrupa Parlamentosu'ndaki 73 üyeli aşırı sağ grup isim değiştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında 2015 yılında kurulan ilk aşırı sağcı grup 'Uluslar ve Özgürlükler Avrupası' isim değiştirdi.

İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Fransa'da Marine Le Pen'in 'Ulusal Birleşme Hareketi'ni de içeren 73 üyeli grubun yeni adı "Kimlik ve Demokrasi" (ID) oldu. 58 olan üye sayısını genişleyerek 73'e çıkaran grup, AP'nin beşinci büyük siyasi yapısı haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle