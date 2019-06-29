Avrupa Oyunları'nda karatede 4 madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda karate müsabakaları başladı. İlk gün sonunda Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Uğur Aktaş gümüş madalya kazanırken, Dilara Eltemur da bronz madalya sevinci yaşadı.

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda karate müsabakaları bugün başladı. İlk gün altı dalda yapılan madalya mücadelesinin beşinde yer alan Milli karateciler, gün sonunda 3 gümüş ve 1 bronz madalyayı boynuna astı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren karate müsabakalarının ilk gününde ferdi kata ile kadınlar kumite 68 ve +68 kilo; erkeklerde ise 84 ve +84 kiloda madalya dağıtıldı.

Erkekler ferdi kata dalında ülkemizi temsil eden Ali Sofuoğlu, ilk kez yer aldığı Avrupa Oyunları'nda finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde İspanyol Damian Quintero ile karşılaşan Dünya üçüncüsü Milli katacı, 26.88 puan alan rakibinin karşısında 25.60 puan alarak ikinci sırada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar ferdi kata dalında Bakü 2015'in bronz madalyalı ismi Dilara Eltemur, Avrupa Oyunları'nda unvanını korudu. Üçüncülük mücadelesinde 24.94 puan alan Fransız Alexandra Feracci'nin önünde 25.46 puan ile yer alan 22 yaşındaki Milli katacı, üst üste ikinci bronz madalyasını kazandı.

Meltem ve Uğur'dan gümüş madalya

Kumite dalında ülkemizi temsil eden Milli karatecilerimizden Meltem Hocaoğlu ile Uğur Aktaş, finalde mücadele etti. Kumite +68 kilo finalinde İspanyol Laura Palacio Gonzalez ile karşılaşan Meltem, grup aşamasında 0-0 berabere kaldığı rakibine 4-1 mağlup oldu. İkincilik kürsüsüne çıkan Milli karateci, Bakü 2015'te de gümüş madalya kazanmıştı.

Tokyo 2020 olimpik sıralamada ilk basamakta yer alan Uğur Aktaş, Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybettiği Hırvat Ivan Kvesiç karşısında altın madalya mücadelesi verdi. Dengeli geçen müsabakada normal süre 0-0 sona ererken, hakem kararıyla kaybeden Milli karateci, gümüş madalyada kaldı. Bakü 2015'te üçüncülük kürsüsüne çıkan Uğur, üst üste ikinci Avrupa Oyunları'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kumite +84 kilodaki temsilcilerimizden Alparslan Yamanoğlu, grup aşamasında çıktığı üç maç sonunda aldığı bir galibiyetle üçüncü olarak oyunlara veda etti.

İkinci gün 6 milli sporcu yarışacak

Pazar günü yapılacak kapanış gününde altı dalda madalya dağıtılacak ve milli karateciler tatamında mücadele edecek.

Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg

Tuba Yakan - Kumite 55kg

Merve Çoban - Kumite 61kg

Eray Şamdan - Kumite 60kg

Burak Uygur - Kumite 67kg

Erman Eltemur - Kumite 75kg - İSTANBUL

Kaynak: İHA