Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek

Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Optimist Şampiyonası, 16-27 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Avrupa Optimist Şampiyonası, 16-27 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kafilesi, Cadiz şehrinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde 'Andalusian Training Regatta' yarışlarına katılmak üzere 12 Haziran Cumartesi günü İspanya'ya hareket edecek.

Şampiyonaya, milli sporcular Yiğit Özbaşoğlu, Oğuz Önal, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano ve Medine Havva Tatlıcan katılacak.

Karadağ'ın Tivat kentinde, 6-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası'nda ise milli sporcular Yiğit Yalçın Çitak, Doruk Demircan, Uygar Kızılkaya, Lara Nalbantoğlu ve Deniz Dönertaş mücadele edecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Hadise Ezgi Mola Beren Saat Burak Sergen
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:47:20. #1.14#

title