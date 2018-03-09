Avrupa'nın Daha Fazla Doğalgaz İthalatına İhtiyacı Var"

Viyana merkezli uluslararası enerji şirketi OMV'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rainer Seele, Avrupa'nın daha fazla doğalgaz ithalatına ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda konuşan Seele, Avrupa'nın doğalgaz piyasası ve yenilenebilir enerji politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seele, uzun süren durağanlığın ardından Avrupa'nın gaz piyasasında büyüme görüleceğini belirterek, bunun kömürden doğalgaza geçiş ve doğalgazın elektrik üretimindeki payının artması ile olacağını ifade etti.

Avrupa'da doğalgaz üretiminin de beklenenden daha hızlı düşüş gösterdiğine dikkati çeken Seele, "Avrupa daha fazla doğalgaz ithalatına ihtiyaç duyuyor." dedi.

"Boru hatları birinci sırada"

Seele, doğalgaz ithalatında Avrupa'nın, boru hatlarını sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) göre ilk sırada tuttuğunu anlatarak, Rusya'dan Kuzey Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne işaret etti.

Rusya'dan gelen gazın çok ucuz olduğunu kaydeden Seele, projenin Rusya'dan Avrupa pazarına direkt uzanırken transit ülkeleri aradan çıkardığı için böylelikle gazın fiyatının düştüğünü belirtti.

Seele, proje kapsamında transit ülkelerin yer almaması nedeniyle bunun enerji güvenliğini de artırdığını savundu.

LNG kargolarının da Avrupa gaz pazarında kabul gördüğünü dile getiren Seele, öte yandan Asya'da doğalgaz talebi ve fiyatlarının Avrupa'dan fazla olması nedeniyle ABD'nin ihraç ettiği LNG'nin son zamanlarda daha çok Asya piyasalarına yöneldiğini vurguladı.

"Karbon hedefleri için çözüm doğalgaz"

Avrupalı politikacıların karbon emisyonlarını düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında yüzde 100 yenilenebilir enerjiyi tek çözüm olarak gördüğünü söyleyen Seele, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji çok pahalı. Hangi ekonomi bu kadar yüksek maliyetlerle tüketim yapabilir bilmiyorum. Bizim müşterilerimiz hep daha ucuz enerji fiyatları talep ediyor. Bu nedenle gaz ithalatını destekliyorum. Ekonomik sonuçları gözardı ederek ekolojik bir tartışmaya girmemeliyiz."

Avrupa'nın karbon salınım hedeflerini yakalamada çözümün doğalgaz olduğunu vurgulayan Seele, doğalgazı tercih etmenin kısa dönemde ekonomik ve çevresel anlamda yarar sağladığını sözlerine ekledi.