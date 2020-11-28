Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku
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Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku

28.11.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:26
Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku

EuroLeague Kadınlar Grup maçlarında boy göstererek İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Covid-19 şoku yaşanıyor.

EuroLeague Kadınlar Grup maçlarında boy göstererek İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Covid-19 şoku yaşanıyor. Oyuncuların bir çoğunda testler pozitif çıkınca FIBA'dan erteleme istendi.

BASKETBOLCULARIN 7'Sİ COVİD-19 OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden İzmit Belediyespor'da basketbolcular, İpek Garip, Gülşah Duman, Kübra Erat ve Elif Emirtekin'den sonra Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin ve Saadet Aysu Keskin'in tüm tedbirlere rağmen Covid-19 testleri pozitif çıktı. Herhangi belirti göstermemelerine rağmen rutin testlerde koronaya yakalandıkları anlaşılan oyuncuların bazılarında ateşlenme görüldü.

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KULÜP BAŞKANINDAN ÇALIŞANINA ÇOĞUNLUK POZİTİF

Oyuncuların yanı sıra teknik ekipten; idari menajer Onur Berber, yardımcı antrenörler, Murat Tuna ve İstemihan Örücü de koronaya yakalandı. Kulüp çalışanı Burçin Eres ve son olarak kulüp başkanı Uğur Koştur'un da koronaya yakalandığı İzmit Belediyespor'da Avrupa Ligi Grup Maçları öncesinde büyük şok yaşandı. Testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve yöneticilere 10. gün yeniden test yapılacak. Oyuncuların Covid-19 testleriyle ilgili raporlar FIBA'ya gönderildi.

MAÇLARIN ERTELENMESİ TALEP EDİLDİ

Maçın ileri bir tarihe ertelenmesi talep edildi. İzmit Belediyespor'un, İstanbul Ülker Spor Salonu'nda 1 Aralık Salı saat 21.00'de İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da Rus temsilcisi Dynma Kursk, 4 Aralık Cuma günü saat 18.00'de ise yine Rus temsilcisi Nadezhda ile karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

(Gönül Efe/İHA)

Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku
Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku
Avrupa Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor'a Covid-19 şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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