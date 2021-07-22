Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
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Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Konfederasyon Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor.

Avrupa Konfederasyon Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Yiğidolar 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard xx, Aurelien Drouet xx, Frederic Haquette xx

Petrocub Hincesti: Meira x, Potirniche xx, Efros xx, Jardan xx, Revenco x, Iosipoi x, Bogaciuc xx, Ambros xx, Douanla xx, Mihail Platica xx, Sergiu Platica x

Yedekler: Igor Mostovei, Onana Ndzomo, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Bejan, Constantin Sandu, Iaser Turcan, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi, Vadim Gulceac

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Ahmet Oğuz xxx, Goutas xx, Caner xxx, Uğur xxx, Cofie xxx, Hakan Arslan xxx, Fajr xxx, Sefa xx, Henrique xx, Kayode xx

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix, Leke James, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jardan, Platica (Petrocub) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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