Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı

19.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:09

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalleri başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalleri başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde yarışıyor.

Sporcular, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmak için jüri önünde performanslarını sergiliyor.

Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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