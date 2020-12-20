Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi

20.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:36

Sporcuların yer aletindeki performansları Sporculardan görüntü Hakemlerden görüntü Ödül töreni Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.

Sporcuların yer aletindeki performansları

Sporculardan görüntü

Hakemlerden görüntü

Ödül töreni

Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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