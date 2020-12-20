Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
20.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:36
Sporcuların yer aletindeki performansları Sporculardan görüntü Hakemlerden görüntü Ödül töreni Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.
Sporcuların yer aletindeki performansları
Sporculardan görüntü
Hakemlerden görüntü
Ödül töreni
Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin