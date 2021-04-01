Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına Hasan Akkuş seçildi
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Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına Hasan Akkuş seçildi

Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor
Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına Hasan Akkuş seçildi

Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına seçildi.

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Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu başkanlığına seçildi.

Avrupa Halter Federasyonu'nun seçilmi olağan genel kurulu, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekliştirildi. Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenmanları Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasan Akkuş, 28 oy alarak Avrupa Halter Federasyonu başkanı oldu. 

İki adaylı yapılan seçimde kullanılan 44 oyun 28 alan Hasan Akkuş başkan olurken, rakibi Moldovalı Antonia Konfulute 16 oy aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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