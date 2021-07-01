Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, 6-11 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, 6-11 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye adına genç kadınlar ve erkekler kategorisinde 21 sporcu katılacak.

Kadınlarda Beril Böcekler, Defne Coşkun, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Göksu Doğan, Mehlika Yalçın, Meriç Demirtepe, Merve Tuncel, Mina Ada Solaker ve Sudem Denizli, erkeklerde ise Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Berke Saka, Efe Hacısalihoğlu, Kaan Kara, Mert Kılavuz, Sanberk Yiğit Oktar, Yiğit Ekşioğlu, Utku Kurtdere, Uygar Hephoşçan ve Yiğit Aslan Türkiye adına mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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