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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Aleyna Şenyurt, gümüş madalya kazandı.

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Aleyna Şenyurt, gümüş madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona tamamlandı.

Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şenyurt, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı genel klasmanda takım halinde 3. sırada tamamladı. Milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo).

Gümüş madalya: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo).

Bronz madalya: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo).

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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