Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1
Avrupa Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Arkas Spor, Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını 3-1 yendi.
Avrupa Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Arkas Spor, Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını 3-1 yendi. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan Arkas, adını 8'li final turuna yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)
Arkas: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıralı, Burak Çevik, Caner Ergül)
Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz)
Setler: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25
sÜRE: 107 dakika (33, 21, 26, 27) - İSTANBUL