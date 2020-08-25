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Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon attığı 24 golle krallık tacını takan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, menajerine bordo mavili kulüpte kalmak istediğini iletti. Golcü futbolcunun adı, transfer döneminde Avrupa devleri Real Madrid ve Atletico Madrid ile anılmıştı.

25.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:51

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Alexander Sörloth, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı yaşadı. 34 karşılaşmada 24 gol ve 8 asistlik performans sergilese de takımını Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyamayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni dönem öncesinde hedefini belirledi.

Sözleşmesindeki 6 milyon euroluk satın alma maddesini yeni sezonun sonunda kullanmayı planlayan Trabzonspor Yönetimi, yıldız golcüye birçok Avrupa kulübünün talip olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

Bu konuda Bordo-Mavililer'le aynı düşünceleri paylaşan Norveçli yıldızın, yeni dönemde Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırması sonrasında kulübüne yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atma kararı aldığı bildirildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Yeni sezon öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği hırslı görüntüyle dikkat çeken Sörloth'un, menajerinden kendisi için gelen teklifleri beklemeye almasını istediği ifade edildi.

Teknik direktör Eddie Newton'ın yeni sezonda daha golcü bir kimliğe bürünmesini istediği Kuzey Avrupalı futbolcunun, hocasının talebini yerine getirebilmek için yoğun bir çalışma programı içerisinde bulunduğu kaydedildi.

REAL MADRİD'İN GÜNDEMİNDEYDİ

Trabzonspor'da bu sezon Süper Lig'de ve kupada attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, Avrupa devleri Real Madrid ve Atletico Madrid'in gündeminde yer almıştı.

(Kaynak: Fanatik)

Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
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