Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi
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Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi

04.01.2021 08:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:12

Türk SİHA'ların Ermenistan'ı darmadağın ederek Azerbaycan'a tarihi bir zafer kazandırması Avrupa'yı da harekete geçirdi. İngiltere "Çığır açan silah" dediği SİHA'lardan almak isterken, Almanya küçük SİHA'lar yerine büyüklerinden yana karar aldığı için pişman olduğunu açıkladı. Türkiye'den alınan İHA ve SİHA'ların Avrupa'da havalanması an meselesi.

Türkiye'nin ürettiği İHA (İnsansız Hava Aracı-Drone) ve SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Avrupa'nın başını döndürdü. Dağlık Karabağ'da kullanılan ve savaşta sonucu belirleyen "Bayraktar TB2"den satın almak isteyen İngiltere harekete geçti. İngiltere'nin, hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için, ABD'nin hantal Protector'unun yerine Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği açıklandı.

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: ÇIĞIR AÇAN SİLAH

Türkiye'ye silah satan büyük ülkeler, şimdi silah almak için sırada. Alman 'heisse.de' isimli haber portalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, "Türk SİHA'ları çığır açan silah" dediğini yazdı. Dağlık Karabağ'da kullanılan Bayraktar'ın, artık savaşların seyrini de değiştirdiğine değinildi ve küçüklüğü, kolay kullanımı, az masraflı oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi.

SİHA'LARIN BELİRLEDİĞİ SAVAŞ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Batılı uzmanlar "Dağlık Karabağ savaşı, insansız hava araçlarıyla sonucu etkileyen ilk savaştır" yorumunu yapıyor ve İsrail'den alınan küçük İHA'ların çatışma başlamadan önce saatlerce operasyon alanı üzerinde keşif yaptığına değiniyor.

Türkiye'de Baykar Makine tarafından imal edilen İHA ve SİHA'ların, bu derece etkin olması, Almanya'yı da karıştırdı. Almanya daha önce üretimine ara verdiği SİHA'ları yeniden üretmek için içeride tartışıyor. Büyük İHA ve SİHA'lar yüzünden Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları terk eden Almanya şimdi çok pişman ve yeni başlangıç için çalışıyor.

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi

BÜTÜN CEPHELERDE BAŞARILI

Türkiye'nin 2015'ten beri silahlandırdığı İHA'lar daha önce Suriye, Libya operasyonlarında ve PKK'ya karşı başarılı şekilde kullanıldı. Türk SİHA'ları yüzlerce tank, zırhlı araç ve hava savunma sistemini imha etti. İngiltere, Bayraktar TB2'leri Türkiye'den tanesi 1.6 milyon euro'dan alabileceğini hesaplıyor.

Yer istasyonları ve diğer altyapı çıkınca, tane fiyatı daha da düşüyor. İngiltere, "Bunu alırsak, ABD'ye Protector için ödeyeceğimiz paranın onda birini öderiz" derken, Bayraktar TB2'nin tek dezavantajının, uydu kontrolü henüz olmadığı için 150 kilometrelik kısa menzili olduğu belirtiliyor.

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi
Haber Yorumları (6)
ABUZER: Selçuk adamdır
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ORDULU: Kuyruk o kadar uzamışki..... habere bak buna kim inanır la.
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BORİS: hiçte inanmıyorum avrupa bizden silah alsın
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