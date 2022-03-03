Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 14. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekip 12 galibiyette kaldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 84-79 kazandı.
ANADOLU EFES'TEN 14. GALİBİYET
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-79'luk skorla kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.
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