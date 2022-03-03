Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi - Haberler

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Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Haberler.com - Spor
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Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 14. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekip 12 galibiyette kaldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 84-79 kazandı.

Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

ANADOLU EFES'TEN 14. GALİBİYET

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-79'luk skorla kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.

Avrupa'da Türk derbisi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Haberler.com - Spor

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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