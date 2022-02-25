Ukrayna ve Rusya'dan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 eurodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

AVRUPA'NIN YÜZDE 40 GAZI RUSYA'DAN TEDARİK EDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.