Tekvando Milli Takımı, Avrupa Büyükler Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti
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Tekvando Milli Takımı, Avrupa Büyükler Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Tekvando Milli Takımı, Avrupa Büyükler Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti

Tekvando Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Tekvando Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihleri arasında başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi şampiyonada kadın ve erkeklerde 8'er olmak üzere 16 milli sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonadan başarıyla döneceklerine inandığını belirterek, "Tekvandoda yılın ilk büyük şampiyonasına hazırız. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 3 aydan biraz daha fazla bir süre var. Tokyo Olimpiyatları öncesinde en önemli provamızı burada yapacağız. Teknik ekibimize ve sporcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlarla ülkemize döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde bulunan sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), İkra Kayır (+73 kilo)

Erkekler:

Görkem Polat (54 kilo), Cihat Çakmak (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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