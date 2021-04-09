Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda yarın 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda yarın 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonda bugün erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalya kazanırken erkekler 68 kiloda Emircan Turan ilk turda elendi.

Organizasyonun 3. gününde yarın kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu milli formayı giyecek.

Şampiyona 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur