Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü Fransa hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü Fransa hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak 402,66 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 gerileyerek 7.137,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 düşerek 13.054,80 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 22.969,40 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,03 kazançla 5.801,55 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 1,11 seviyelerinde bulunuyor.