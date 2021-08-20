Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalarak 465.72 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,51 gerileyerek 15.683 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 7.051 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 8.898 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalışla 6.582 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 gerileyerek 25.822 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1680 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol haritasına dair yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 10,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. İngiltere'de perakende satışlar ise temmuzda aylık yüzde 2,5 azalırken, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
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