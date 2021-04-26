Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor

Ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli ekip ile KAP açıklamasına göre 3 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun maaşının yüzde doksanını eski kulübü tarafından ödendiği iddia edildi. İlk olarak Dailymail'in servis ettiği haber Avrupa basınında, " Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor" başlığıyla dolaştı.