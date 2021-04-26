Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor
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Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli ekip ile KAP açıklamasına göre 3 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun maaşının yüzde doksanını eski kulübü tarafından ödendiği iddia edildi. İlk olarak Dailymail'in servis ettiği haber Avrupa basınında, " Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor" başlığıyla dolaştı.

Dailymail'in verdiği haberde, Mesut Özil'in maaşının %90'lık kısmının Arsenal tarafından ödediği belirtildi. Haberin detayında, "Arsenal Mesut Özil'den kurtulamadı, maaşının %90'lık kısmını ödemeye devam ediyor ve taraftar kahroldu" ifadeleri yer aldı. Bunun ardından kısa sürede haber Avrupa basınında dolaştı. En çok okunan spor sitelerinden The Athletic de, "Topçular'dan Mesut 350 bin sterlin kazanmaya devam ediyor" şeklinde servis etti.

3 MİLYON EURODAN VAZGEÇMİŞTİ

Mesut Fenerbahçe'ye gelirken, Arsenal'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçtiği belirtilmişti, oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyordu.

Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, Mesut Özil'den bir türlü kurtulamadı ve yüklü maaşını ödemeye devam ediyor

Fenerbahçe, Mesut için şu bildirimi yapmıştı:

"SPORTİF SONUÇLARA BAĞLI ÖDEME"

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, Mesut Özil'den bir türlü kurtulamadı ve yüklü maaşını ödemeye devam ediyor
Avrupa basınını karıştıran haber: Arsenal, yüklü maaşını ödemeye devam ettiği Mesut'tan bir türlü kurtulamıyor
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