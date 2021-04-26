Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, İzmir'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, İzmir'e geldi

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, İzmir'e geldi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ferhat Arıcan, Adem Asil, Nazlı Savranbaşı ve Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'e geldi.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ferhat Arıcan, Adem Asil, Nazlı Savranbaşı ve Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'e geldi.

Organizasyonda paralel bar aletinde şampiyon olan Ferhat Arıcan ve barfiks aletinde bronz madalya kazanan Adem Asil'in yanı sıra Nazlı Savranbaşı ve Göksu Üçtaş Şanlı'yı Adnan Menderes Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, minik sporcular ve aileleri karşıladı.

Ferhat Arıcan, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayında Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da altın madalya kazandığını hatırlattı.

Arıcan, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve buna rağmen hiçbir zaman pes etmediğini dile getirerek, "Dört ay içinde 2'nci Avrupa şampiyonluğum. Bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. İki Avrupa şampiyonluğuyla olimpiyatlara gitmem motivasyonumu da çok yükseltti. İnşallah olimpiyatlarda ülkeme tarihi bir başarı kazandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Takım olarak olimpiyatlarda başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Ferhat Arıcan, "Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm var, hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Adem Asil ise hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için gururlu olduğunu ifade ederek, kendisine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de başarılarından dolayı milli sporcuları kutlayarak, bu başarıların sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, İzmir'e geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 22:38:43. #1.14#

title