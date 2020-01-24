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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Nicole Lauren Kelly ile Berk Akalın ikilisi elendi.

24.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:16
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Nicole Lauren Kelly ile Berk Akalın ikilisi elendi.

'nın kentinde düzenlenen şampiyonanın buz dansı kategorisinde mücadele eden Kelly ile Akalın ikilisi, 46,70 puanla 26'ncı olarak turnuvaya veda etti.

Erkekler serbest programda piste çıkan Burak Demirboğa ise 107,19 puanla 23'üncü sıranın sahibi oldu.

Turnuvada yarın, kadınlar kısa programda Sinem Kuyucu piste çıkacak.

Kaynak: AA
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