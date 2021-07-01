Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti
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Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti

Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti.

Mustafa Reşit Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Akçay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti - Haberler Spor
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