Av sezonu açılıyor, balıkçılarda hazırlıklar tamamlandı
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Av sezonu açılıyor, balıkçılarda hazırlıklar tamamlandı

Av sezonu açılıyor, balıkçılarda hazırlıklar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1 Eylül itibariyle balık sezonu başlıyor.

1 Eylül itibariyle balık sezonu başlıyor. Balıkçılar tezgahlarda hazırlıklarını tamamladı.

Av sezonu 1 Eylül itibariyle başlıyor. 15 Nisan'dan bu yana balık tezgahlarında çiftlik balıkları ve olta balıkları satılıyordu. Bu gece itibarıyla av yasağının kalkmasıyla balıkçılar 'Virabismillah' diyerek denize açılacak. Tezgahlarda hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar palamut ve hamsi de bolluk bekliyor.

"Hamsi, palamut ve istavritte bolluk bekliyoruz"

Av yasağının bitmesi ve tezgahlardaki hazırlıklarla ilgili konuşan Balıkçı Yusuf Durmaz, "Tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu gece yarısı itibariyle 'Virabismillah' diyeceğiz. Hamsi, palamut ve istavritte bolluk bekliyoruz. Pandemi ve müsilaj sorunlarında zorluklar yaşadık. Şu anda balıkları olumsuz etkileyecek bir şey kalmadı. Vatandaşlar güvenle balık yiyebilir" dedi.

Samet Varyemez isimli balıkçı ise "Av yasağının kalkmasına günler kala tezgahlarda hazırlıklarımızı tamamladık. Av yasağı olduğu dönem çiftlik balıkları ve olta balıkları satıyorduk. Bu nedenle tezgahlarda balık azdı. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balıklar çeşitlenecek. Palamut ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Av sezonu açılıyor, balıkçılarda hazırlıklar tamamlandı
Av sezonu açılıyor, balıkçılarda hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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