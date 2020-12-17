Av. Emin Özkurt, Uluslararası Futbol Hukukçuları Yönetim Kurulu'na seçildi

Av. Emin Özkurt, dünyanın önde gelen kulüplerinin ve futbolcularının avukatlarının yanı sıra FIFA'dan, UEFA'dan ve de CAS'tan hukukçularının yer aldığı Paris merkezli Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği'nin (AIAF) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Av. Emin Özkurt, dünyanın önde gelen kulüplerinin ve futbolcularının avukatlarının yanı sıra FIFA'dan, UEFA'dan ve de CAS'tan hukukçularının yer aldığı Paris merkezli Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği'nin (AIAF) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Türkiye'den yönetime giren ilk ve tek isim olan Özkurt, önümüzdeki 4 yıl boyunca dünya futboluna dair etkin çalışmalar yürüten, 30 ülkede 100'ün üzerinde seçkin hukukçunun üyesi olduğu AIAF'in faaliyetlerinin şekillenmesinde söz sahibi olacak.

Av. Emin Özkurt, Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği'ndeki bu yeni görevi çerçevesinde dünya futboluna ilişkin konularda FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPro) gibi kurumlarla koordinasyonu sağlayıp, futbolun doğru bir hukuki zeminde ilerlemesi için çalışmalar yapacak.

Halihazırda İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın, Euroleague Basketbol Tahkim Kurulu'nun ve de Doha merkezli Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nin tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt, bu yeni göreviyle birlikte spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada da temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı