Attila Szalai, Macaristan'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrıldı
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Attila Szalai, Macaristan'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrıldı

Attila Szalai, Macaristan'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, ülkesinin 30 kişilik EURO 2020 aday kadrosunda kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, ülkesinin 30 kişilik EURO 2020 aday kadrosunda kendine yer buldu.

Macaristan, EURO 2020 öncesinde aday kadrosunu açıkladı. Kadroda, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin yanı sıra Kasımpaşa'da oynayan Kevin Varga da yer aldı. Macaristan'nın aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

KALECİ: Bogdan Adam (Ferencvarosi TC), Dibusz Denes (Ferencvarosi TC), Gulacsi Peter (RB Leipzig), Toth Balazs (Puskás Akadémia)SAVUNMA: Bolla Bendeguz (MOL Fehervar FC), Botka Endre (Ferencvarosi TC), Fiola Attila (MOL Fehervar FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehervar FC), Kecskes Akos (FC Lugano), Lang Adam (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergo (Ferencvarosi TC), Orban Willi (RB Leipzig), Spandler Csaba (Puskas Akademia FC), Szalai Attila (Fenerbahçe SK)ORTA SAHA: Cseri Tamas (Mezokövesd-Zsory), Gazdag Daniel (Budapest Honved), Holender Filip (Partizan Belgrad), Kleinheisler Laszlo (NK Osijek), Nagy Adam (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehervar FC), Schafer Andras (DAC), Siger David (Ferencvarosi TC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)FORVET: Hahn Janos (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehervar FC), Sallai Roland (SC Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Adam (1.FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasımpaşa), Varga Roland (MTK Budapest)Macaristan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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