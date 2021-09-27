Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, 2-1 kazanılan Hatay karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla yine göz doldurdu. Futboluyla ve savaşçı karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelen Szalai, maç sonu yine gönülleri fethetti. Kendisinden forma isteyen top toplayıcı çocuğunu unutmayan Szalai, yanına giderek sözünü tuttu. Top toplayıcı çocuğa sarılan ve yakından ilgilenen Szalai, futbolseverleri mest etti.
Sarı-Lacivertliler'in Macar stoperi Szalai, giderek bir fenomen haline dönüşüyor. Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok kıymet verdiği isim olan Szalai, saha dışındaki karakteriyle de gönülleri fethediyor.
SÖZÜNÜ UNUTMADI
Attila Szalai, kendisinden forma isteyen miniği unutmadı ve maçın bitiş düdüğüyle yanına gitti. Formasını çıkarıp veren Szalai, hayranıyla kısa bir sohbet yaptı, ardından sarıldı. Szalai'nin objektiflere takılan bu hareketi alış topladı.
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