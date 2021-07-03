Attığı gol sonrası Donnarumma'ya hareket yapan Lukaku'ya tepki yağıyor
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Attığı gol sonrası Donnarumma'ya hareket yapan Lukaku'ya tepki yağıyor

Attığı gol sonrası Donnarumma'ya hareket yapan Lukaku'ya tepki yağıyor
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Erken final niteliği taşıyan Belçika-İtalya maçında 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın sonunda 2-1 kazanan Gök Mavililer, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Belçika'dan Lukaku'nun attığı gol sonrası Donnarumma'ya yaptığı sus işareti ise tepkilere neden oldu. Lukaku'ya, "Belçikalı Balotelli" benzetmesi yapıldı.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan, altın jenerasyonuyla kupaya uzanması beklenen Belçika, çeyrek finalde veda etti.

90 dakika boyunca tüm futbolseverleri ayakta tutan ve beklentileri karşılayan bir mücadele olan Belçika-İtalya maçında Lukaku, gecenin konuşulan ismi oldu.

Maçın 31'inci dakikasında Barella'nın golüyle 1-0 öne geçen İtalya, 44'de Insigne'nin uzaklardan attığı mükemmel golle farkı 2'ye çıkarmıştı.

HAKEME SERT TEPKİ

İtalyanlar, Belçika'ya çalınan penaltı için maçın hakemi bir süre itirazda bulunurken, 'çok ucuz' bir penaltı olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren İtalyan taraftarlar, maçın hakemine sert sözlerde bulundu.

Attığı gol sonrası Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağıyor

İTALYA'DA REKABET HALİNDELER

Ancak İtalyanları çileden çıkaran hareket Lukaku'dan geldi. Serie A'da Inter forması giyen Lukaku, ligde büyük bir rekabet içinde olduğu Milan'ın kalecisi Donnarumma ile bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Bu düellodan galip çıkan golcü yıldız, penaltıyı ağlara gönderdi ve Belçika'nın umutlarını arttırdı.

Attığı gol sonrası Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağıyor

GÖNDERMELİ SEVİNÇ

Golden hemen sonra İtalya'nın kalecisi Donnarumma'ya dönen Lukaku, rakibine 'sus' işareti yaparak gol sevincini yaşadı. İtalyanlar, kazanılan penaltının haksız olduğunu belirterek bu hareketi yapan Lukaku'ya sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Lukaku için 'Polemikçi ve kışkırtıcı' olduğunu söyleyen bir İtalyan taraftar, 'Belçikalı Balotelli' benzetmesi yaptı.

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