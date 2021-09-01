ATSO Başkanı Çetin'den 'karbon vergisi' uyarısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Paris İklim Antlaşması eğer 2021 Aralık ayına kadar onaylanmazsa Türkiye, Avrupa Birliği'nden gelen 'karbon vergisini' ödemek zorunda kalacak" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Paris İklim Antlaşması eğer 2021 Aralık ayına kadar onaylanmazsa Türkiye, Avrupa Birliği'nden gelen 'karbon vergisini' ödemek zorunda kalacak" dedi.

Şu anda 'yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat'ın en önemli konuları arasında olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Karbon salınımı da artık Türkiye'nin belli oranda düşürtmekle ilgili bir taahhüt vermesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye bir sunum yaptım. Orada da söyledim. Paris İklim Antlaşmasını 2015 yılında Türkiye olarak imzalamışız ama halen Büyük Millet Meclisinde onaylanmamış. Bir an evvel onaylanması lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nden karbon vergisi gelecek. Bizim ihracatçılarımız büyük sıkıntı yaşayacak. Konuşulan rakamlar ton başına 30 ila 50 dolar arasında. Bu da aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında ihracatçıya yük getirecek. Aynı zamanda bizim oradaki rekabet şansımızı da engelleyecek. Onun için bir an önce Türkiye'nin gündemine alıp karbon salınımı ile ilgili, karbon vergisini engellemek için çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Yeşil dönüşüm başlatılmalı"

Türkiye'de bir yeşil dönüşüm başlaması gerektiğine değinen Çetin, "Yeşil mutabakatı zaten biz Odalar ve Borsalar Birliği tarafında çalışıyoruz ama artık hükümetinde gündemine getirerek konuşmamız gerekiyor. 2 tane önemli konu var Türkiye'de. Birincisi Dijital Dönüşüm, diğeri yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşümde, dijital kadar önemli oldu. Artık o konularda çalışmamız lazım. Biz Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 7 aya yakındır bir çalışma yapıyoruz. 10 tane kurul kurduk. Antalya'nın ekonomiye, yeşil dönüşümüne etkisi, iklim değişikliğine etkisi bizim asıl ekonomi sektörümüz olan turizme nasıl bir etkisi olacak. Turizmde ciddi tehditleri var şuan. Biz Antalya tarafında ekonomiye etkisini konuşuyoruz ama Türkiye genelinde bir yeşil dönüşüm başlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Rekabet şansımızı kaybedeceğiz"

Önlem alınmazsa rekabet şansının kaybedileceğini söyleyen Çetin, "Önlem alınmazsa, ton başına 50 dolar dediğimizde yaklaşık 2 milyar dolar özel sektöre, ihracatçıya yük getirecek Bu ciddi bir yük. Rekabet şansımızı kaybedeceğiz Avrupa'da. Fiyatlarımız da bir miktar yükselecek. Bunu korumamız için ihracatımızı da arttıracaksak bir an evvel Paris İklim Antlaşmasının onaylanması gerekiyor. Yılbaşına kadar onaylamamız gerekiyor. Çünkü karbon vergisi ve salınımını da azaltacağımızın, düşüreceğimizin taahhüt vereceğiz. Verirsek karbon vergisinden kurtuluruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı