ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı
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ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ATO'da gerçekleştirilen törende, "Kalite Yöneticisi, Kalite Sistem Danışmanı ve Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü"ne ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve MYK Başkanı Adem Ceylan imza attı.

Baran, yaptığı konuşmada, mesleklerin standart altına alınmasının önemine dikkati çekti.

Komitelerden gelen istekler doğrultusunda meslek standartlarına yaptıkları katkılara anlatan Baran, "2012'den bu yana 11 meslek için standart hazırlattık. En son aktarlarla ilgili yaptığımız çalışmamız Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece artık belgesiz aktarlık yapılamayacak." dedi.

Baran, çiçekçilik sektöründe yaklaşık 120 bin istihdam sağlandığını, bu alanın önemli potansiyel taşıdığını belirterek, mesleki yeterlilik vasfını kazananlarla ihracata daha fazla katkı yapılabileceğinin altını çizdi.

Kalitenin, rekabette öne çıkmak için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Baran, bu kapsamda yetiştirilecek belgeli elemanlarla ülke ekonomisine katkı sunulacağını söyledi.

MYK Başkanı Ceylan da ATO'nun bu çalışmalara destek vermesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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