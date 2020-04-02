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Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

ATO'dan üyelerine "kısa çalışma ödeneğine başvurun" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir.

02.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:20
ATO'dan üyelerine

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Baran yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdam kaybı yaşanmadan atlatılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna işaret eden Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, söz konusu uygulamanın işçiye gelir sürekliliği hakkı tanırken işverene de çalışanını kaybetmeme imkanı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkileri bittiğinde işimize gücümüze kaldığımız yerden ve daha sıkı sarılarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu ancak yetişmiş, nitelikli iş gücümüzü kaybetmeden, onları üretimin, ticaretin içinde tutarak yapabiliriz. Bu konuda üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın."

Kaynak: AA

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